طقس أسوان اليوم: شمس ساطعة نهارا وبرودة ليلا

يشهد طقس محافظة أسوان اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية، فيما سجلت الصغرى 11 درجة مئوية وهو ما يظهر انخفاض لدرجة الحرارة ليلا، بينما تتميز أسوان بطقسها الجميل الذي يجذب المترددين عليها خلال تلك الأيام.

طقس أسوان اليوم.. الشمس ساطعة

وظهرت الشمس ساطعة في سماء محافظة أسوان، ويتميز طقس أسوان بأنه معتدل نهاراً، ويأتي ذلك رغم تنويه هيئة الأرصاد عن وجود تقلبات جوية تشهدها بعض المحافظات وخاصة المناطق الساحلية.

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الثلاثاء إلى الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

انخفاض درجات الحرارة

واعتباراً من اليوم الثلاثاء يحدث انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 7 درجات على شمال سيناء.

ويتوقع هطول الأمطار على السواحل الشمالية لعدة أيام متواصلة، بالإضافة إلى هطولها على شمال الدلتا على فترات متقطعة خلال تلك المدة.

وجدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أعلن وصول ذروة زخات شهب التوأميات أو الجوزائيات إلى ذروتها مساء أمس الاثنين، موضحًا أنه ستحدث من مساء الاثنين حتى فجر يوم الأربعاء.