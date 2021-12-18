الأزهر ينشر أهم 7 خصائص للغة القرآن في اليوم العالمي للغة العربية

نشر موقع الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم، 7 من خصائص لغة القرآن تحت عنوان «في اليوم العالمي للغة العربية.. تعرف على أهم خصائص لغة القرآن الكريم» ويستعرضها التقرير التالي.

اليوم العالمي للغة العربية

وقال الأزهر الشريف بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، إن من أهم خصائص لغة القرآن الكريم ما يلي:

1- اللغة العربية واحدة من أهم لغات العالم، ومن أكثرها ذيوعًا وانتشارًا.

2- شرف الله اللغة العربية بأن جعلها لغة القرآن الكريم، ولسان شرائعه وأحكامه، وتبيان حلاله وحرامه، وخزانة كنوزه وأسراه؛ قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}. [يوسف: 2]

3- أكثر ما يميز اللغة العربية امتلاكها لأسباب حياتها، ومقومات بقائها، وقدرتها على الاحتفاظ بأصالتها، مهما تباعد الزمان، وتداخلت اللغات.

4- التعبير بفصاحة وبيان مما تتميز به اللغة العربية؛ حيث يستطيع المتكلم بها أن يصيغ عبارة دالة على الواقع وفق مقتضى الحال في سهولة ويسر؛ بعيدًا عن التنافرات الكلامية، والتعقيدات اللفظية.

5- اللغة العربية من أثرى لغات العالم من حيث المفردات، ويستطيع المتحدث بها أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، كلُّ لفظ منها موضوع لحال أو موصوف دال عليه، يضيف معنى جديدًا.

6- تتميز اللغة العربية بنظام صوتي يدل السامع على معنى الكلمة ومدلولها بمجرد صوته وجرسه.

7- تنضبط الكلمة العربية بالميزان الصرفي الذي يمكّن الأدباء من تحويلها إلى أبنية مختلفة باختلاف المعاني التي يسوقونها، ويثري الأداء البلاغي بأساليب جمالية متنوعة.

الأزهر الشريف

وقد بث الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية أيضا فيديو بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية قال فيه إنها «تسحرك بكلماتها وجمالها، ما أجمل روقنها وعذوبتها من بين سائر اللغات، تجدها فتية لا تعرف لها طفولة أو شيخوخة، أغنى لغات العالم لا تضاهيها لغة في غزارة مفرداتها وسمو تراكيبها وحسن مباينها، لغة القرآن الكريم، لغة الفصاحة والبيان ومفتاح التفقه في الدين».

كما نشر المركز العالمي للفتوى الإلكترونية قائمة بأسماء المنظمات التي تعتمد اللغة العربية كإحدى لغاتها الرسمية وهي: