تصدر هاشتاج اليوم العالمي للغة العربية.. وشيخ الأزهر: قضية هوية وبقاء

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاج بعنون «اليوم العالمي للغة العربية» والذي يوافق اليوم 18 ديسمبر من كل عام، عن طريق الكثير من التدوينات التي تفتخر باللغة العربية ورونقها، ولعل من أبرز المعلقين أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال «الطيب» عبر تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أحيي كل أب عربي وأم عربية، وكل معلم ومتخصص في علوم اللغة العربية، وأناشدهم جميعا أن يحرسوا لغتهم العربية.

وتابع الطيب: «علينا نحن العرب، أن نشعر بالفخار والعزة بهذه اللغة التي اصطفاها الله لتحمل رسالته الأخيرة إلى الناس جميعا، ولتكون سيدة لغات العالم قاطبة».

وأضاف: «اعلموا أنَّ قضية اللغة العربية بالنسبة للعرب والمسلمين هي قضية هوية وبقاء».

رواد مواقع التواصل: لايوجد مثل اللغة العربية في العالم

وأضاف حساب يحمل اسم تهاني: «ربّما لم يحدث في أي لغة هذا القدر من الانسجام بين الروح والكلمة والخط، مثلما حدث في اللغة العربية».

وكتب حساب آخر يحمل اسم مهدي: «تعتبراللغة العربية أحد اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، حيث يتكلمها أكثر من مليار نسمة على وجه الأرض، وهي كاملة المعنى، جميلة السرد، هادئة التصرف، رائعة القول، عذبة الذوق، رشدية النصة، ساطعة الأحرف، نورها يضي كل اللغات، دمت يالغتنا الحبيبة على مرّالزمان».

وعلّق حساب يحمل اسم أحمد الشريف: «العربية عميقة كعمق المحيط فكلمة الحب التي بمعنى العشق لها مترادفات كثيرة جدا لا تجدها في لغة أخرى: الشوق، الكلف، العشق الهيام، تَتَيُّم، تعلق وغيرها مما لا تسمح به المساحة».

كما احتفل المشاركين بنشر أبيات شعر من اللغة العربية، إذ علّق حساب يحمل اسم ابتسام: «ألومُ صديقي وهذا مُحال.. صديقي أحبه كلام يُقال.. وهذا كلام بليغ الجمال.. مُحال يُقال الجمال خيالكما أضاف حساب يحمل اسم».