كلية الدراسات والبحوث البيئية: نستهدف تدريب مليون سفير قبل مؤتمر المناخ العالمي

أطلقت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس برنامج سفراء المناخ كجزء من الاستعدادات لمؤتمر المناخ والذي تستضيفة مصر العام القادم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 120 دولة وحضور أكثر من 100 رئيس من رؤساء وزعماء العالم.

وكشفت الدكتورة نهى دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية لـ«الوطن» تفاصيل برنامج سفراء المناخ وكيفية الانضمام إليه، مشيرة إلى أن البرنامج هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويستهدف مليون سفير قبل مؤتمر المناخ القادم، وكانت البداية بـ500 شاب وفتاة من الوزارات والهيئات والقطاعات التي تتعامل بشكل مباشر مع قضايا ومشكلات البيئة، ومنها قطاعات الزراعة والصناعة والبيئة والري.

تأثير التغيرات المناخية

وأضافت «دنيا» أن المتدربين حصلوا على برنامج مكثف عن بعد لمدة أسبوع يؤهلهم للتدريب ورفع الوعي والتعريف بقضايا المناخ وأسباب الانبعاثات المضرة بالبيئة والآثار السلبية التي تتسبب فيها التغيرات المناخية اقتصاديا وزراعيا وعلى المسطحات المائية والهجرة البيئية ونقص المياة وزيادة مستويات التصحر، ونقص الغذاء وحتى تأثير التغيرات المناخية على الصحة النفسية وما يتسبب فيه من زيادة معدلات الانتحار، ما يؤهلهم ليكون كل سفير من الـ500 مدرب لـ200 آخرين، وبذلك نصل لمختلف الفئات في كل المحافظات ويتحقق الهدف من زيادة الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.

أول تطبيق للبصمة الكربونية بالشرق الأوسط

وتابعت دنيا: قمنا بالتوازي بإطلاق أول تطبيق على الهواتف المحمولة لقياس البصمة الكربونية للأفراد وهو التطبيق الذي يتيح لمستخدمية معرفة أثرهم وممارستهم المضرة بالبيئة والانبعاثات الضارة لكل فرد عن طريق قياس ما يستهلكه كل فرد من طاقة غير متجددة ومياه وانبعاثات ووسائل التنقل غير المستدام وحتى الانبعاثات الصادرة جراء السفر بالطيران وكلها تسبب أضرارا للبيئة وتزيد من حدة التغيرات المناخية، واكتشفنا بعد تطبيق البرنامج أن البصمة الكربونية للأفراد أضعاف المستويات العالمية.

وعن كيفية الالتحاق بالبرنامج قالت عميد كلية الدراسات العليا، إن التقديم متاح عبر صفحة الكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يتم طرح استمارات المشاركة لاختيار 250 ملتحقا جديدا بالدورة التدريبية.