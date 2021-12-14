وزيرة البيئة: مصر تستضيف مركز إفريقي لتمويل تأثير التغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ملف البيئة على أجندة جميع الوزرات، ولا مكان للاستثمار إذا لم تراع التغيرات المناخية، لافتة إلى أن ملف البيئة يمس جميع الوزارات ويصب في مصلحة الاستثمار بدعم من القيادة السياسية التي شاركت في مؤتمر دولي للمناخ، انطلاقا من إيمانها بأهميته، ما انعكس على قرارها باستضافة مؤتمرين متتاليين للبيئة «مؤتمر المناخ ومؤتمر التغيرات المناخية»، فضلا عن مؤتمر ثالث سيتم الإعلان عنه قريبا.

مشروعات استثمارية بالمحميات

وتابعت الوزيرة في تصريحات لـ«الوطن»: «نعمل حاليا على مشروعات استثمارية واعدة في عدد من المحميات وللمرة الأولى ننقل تجربة جنوب إفريقيا في المحميات ونطبقها بوادي الجمال جنوب مرسى علم، ومع مطلع العام المقبل تنطلق تجربة جديدة في محمية نبق ونعمل حاليا في مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين لتطوير خدمات المنطقة ودعم السكان المحليين».

وأضافت وزيرة البيئة: «انتهينا من الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية 2050، وأطلقنا الملخص التنفيذي للإستراتيجية، وسيتم الإعلان عن حزمة من المشروعات في مجالات ذات أهمية للدولة بالتزامن مع رئاسة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والزراعة والتعامل مع قضية المياه وسنطرق للمرة الأولى إلى قضية الإدارة المتكاملة للسواحل وتأثير تغير المناخ عليها وعلى الصيادين وتآكل الشواطئ وهو ملف لم يتم التطرق له من قبل وسنطرح حلول لتلك المشكلة».

مركز إفريقي للتكيف مع آثار التغيرات المناخية

واستكملت: «بدأنا في جلاسكو خطوات فعلية لاستضافة المركز الإفريقي للتكيف مع آثار تغير المناخ بمصر، وسيبدأ العمل به قبل مؤتمر شرم الشيخ ليكون داعما للقارة الإفريقية ويسهم في توفير تمويل تكيف المناخ للقارة حتى بعد انتهاء رئاسة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ».