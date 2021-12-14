وزارة البيئة تعلن توزيع 2000 دراجة مجانية.. اعرف طريقة الحصول عليها

إذا كنت من المهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية وترغب في أن تكون جزءا من تغيير المفاهيم والعادات الخاطئة والتي تسبب تأثيرا سلبيا على البيئة ومخاطر على الكوكب، وترغب في تغيير نمط حياتك واستبداله بنمط آخر يحافظ على الصحة ويقلل الانبعاثات المضرة للبيئة، إذا فأنت مؤهل للحصول على واحدة من 2000 دراجة تطرحها وزارة البيئة هدايا للمواطنين في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وشركة سانوفي الدوائية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وقد أعلنت وزارة البيئة خطوات وشروط الحصول على الدراجات وهي كالآتي:

خطوات الحصول على دراجات وزارة البيئة

- تعلن وزارة البيئة مطلع الأسبوع المقبل عن مسابقة عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالتغيرات المناخية وآثارها.

- تنشر الأسئلة عبر صفحات وزارة البيئة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

- تقسم المسابقة لثلاث فئات أطفال وبالغين وشباب.

- تتم المسابقة على ثلاث فترات زمنية لمدة عام كامل «500 فائز في المرحلة الأولى و500 فائز في المرحلة الثانية، ثم 1000 فائز في نوفمبر 2022 خلال انعقاد مؤتمر "COP 27" بشرم الشيخ».

- يتاح الاشتراك في المسابقة للفئات العمرية من 8 وحتى ثلاثين عاما.

- تشكل وزارة البيئة لجنة لمراجعة الإجابات وعمل قرعة لاختيار الفائزين.

- تشارك 1000 دراجة من الـ2000 دراجة ضمن فاعليات مؤتمر التغيرات المناخية المزمع إقامته في شرم الشيخ نوفمبر 2022.

آثار التغيرات المناخية

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان لها، إن ملف التغيرات المناخية أصبح مؤثرا في كل مجالات الحياة وأصبح بالضرورة علينا أن نقف وقفة جادة في وجه مسببات التغيرات المناخية، لذا يجب التفكير في الحفاظ على صحتنا والتقليل من الانبعاثات المضرة للبيئة والتي تتسبب فيها وسائل النقل التقليدية واستبدالها بالدراجات أحد وسائل النقل المستدام.

وتابعت وزيرة البيئة: «لم يعد لدينا خيار آخر ولا يوجد لدينا كوكب آخر نستطيع العيش عليه والوقت المتبقي قليل حتى نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه وآثار التغيرات المناخية عندما تأتي لن تفرق بين دولة كبرى وأخرى نامية لذا يجب أن نتكاتف خاصة وأننا أصبحنا نرى تأثير التغيرات المناخية».