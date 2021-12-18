11 عرضا ومائدة مستديرة في اليوم الخامس لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

يشهد خامس أيام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، في دورته الـ 28، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، تقديم 11 عرضا مسرحيا من دول مختلفة على مسارح القومى والطليعة والعرائس والجمهورية والهناجر والبالون وقصر ثقافة بنها وغيرها، كما تقام مائدة مستديرة وختام عدد من الورش المختلفة.

توقيع كتاب التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية

يبدأ اليوم بمناقشة وتوقيع كتاب «التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية» للكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، ثم مائدة مستديرة تحت عنوان «دور المناهج الدراسية في المعاهد والأقسام المتخصصة في التأثير على التجريب» ويدير المائدة الدكتور مدحت الكاشف، ويشارك فيها كل من التونسي حاتم دربال، والكويتي علي العنيزي، والعراقية سافرة ناجي، ومن مصر كل من دينا أمين ودعاء عامر وسيد علي إسماعيل ونبيلة حسن وسامية حبيب وأيمن الشيوي ومحمد سميرالخطيب وعلاء قوقة وأحمد مجاهد.

وفي الساعة الخامسة يقدم خلال مهرجان المسرح التجريبي 5 عروض مسرحية في نفس التوقيت، وهي العرض المسرحي الإندونيسي «ماريا زيتون»، إخراج أمين كامل، على المسرح القومي، ويقدم العرض المسرحي الإماراتي «الملهاة الأخيرة» إخراج مهند كريم كازار، على مسرح العرائس، كما يعرض أيضا على هامش المهرجان ثلاثة عروض.

عروض مسرحية على هامش المهرجان

أما العرض المسرحي المصري «حبترونكس» للمخرج عزت إسماعيل وإنتاج ستوديو عزت للرقص المعاصر، فيعرض على مسرح متروبول، وعلى مسرح الطليعة سيتم تقديم العرض المسرحي المصري «الطريقة المضمونة للتخلص من البقع»، إخراج محمود جمال مرسي وإنتاج فرقة أبيض وأسود للفنون.

وفي الساعة السابعة مساءً يقدم 4 عروض، فعلى مسرح البالون تُعرض المسرحية السودانية «النسر يسترد أجنحته» إخراج وليد عمر بابكر محمد، فيما سيتم تقديم العرض المسرحي التونسي «منطق الطير» للمخرج نوفل عزارا على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، كما يقدم على مسرح الجمهورية العرض المسرحي المصري «ديفيليه» للمخرج وليد عوني وإنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري.

وعلى مسرح الهناجر، يعرض في التاسعة مساء، العرض المسرحي اليوناني «أنتيجون» للمخرجة فيكتوريا ماستروجاني، بينما يقام العرض المسرحي المصري «الجوزاء» للمخرج سمير نصري وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح السلام.

كما سيتم تنظيم «ماستر كلاس» للمدربة الإسبانية ڤيرونيكا لاريوس بالمجلس الأعلى للثقافة، وهي مدير مسرح الميكروتايترو بمدريد، وتدور «الماستر كلاس» حول عدد من المحاور منها كيفية نشأة الميكروتياترو وشبكة ميكروتياترو حول العالم، فيما ستقدم فرقة أوكرانيا «ماستر كلاس» بعنوان «خبرات تمثيلية» بجامعة بدر، وتدور المستر كلاس حول مسرح «خاركيف» الأوكراني للدراما والذي يعد أحد أقدم المسارح في أوكرانيا والمراحل التي مر بها حتى وقتنا الحاضر.

ختام فعاليات بعض ورش المهرجان

كما تختتم فعاليات بعض الورش التي أقيمت ضمن برنامج ورش مهرجان، حيث تختتم الفنانة التونسية سيرين قنون ورشتها التى حملت عنوان «التفصيل التشريحي للشخصيات»، وكذلك ورشة المخرج والممثل اليوناني «ايفيدوكوموس تسولاكيديس»، بعنوان «حرفية الممثل - المشي والسقوط».