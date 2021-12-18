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الإحصاء: 66.7 مليار متر مكعب إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 2021/2020

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الوطن
12:30 م | السبت 18 ديسمبر 2021
الجهاز المركزى

الجهاز المركزى

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم  السبت   الموافق  18    /   12    /   2021  النشرة  السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2020/2021 وأهم مؤشراتها مايلى :·

الكميات المنقولة 

وسائل النقل والكميات المنقولة بها  بلــــغ إجمــــالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 91.2 مليون طن مترى  عام 2020/2021مقابل 86.4 مليون طن مترى عــام 2019/2020 بنسبــة زيادة قدرها   5.6 %  بعد استبعاد خط سوميد عام 2019/2020 والذي بلغ كميته 64.1 مليون طن متري .

·    بلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 325.3 ألف طن مترى  عـام 2020/ 2021 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 111جنيه مقابل 276.9 ألـف طـن مترى عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 17.5%.

·     بلغـــت الكــميـات المنقولـــــــة باللـــــــوارى 22.5 مليـــــون طـــــن متــرى عـام 2020/2021 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها  65  جنيه مقابل 19.2 مليــــون طن مترى عام 2019/2020  بنسبة زيادة 17.2 %.

·     بلغ اجمـــالى الكميــــات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة )المنتجات البترولية ، الخــــــام ، المتكثفات ، البوتاجاز( بواسطـة خطــوط انابيـــب البتــــــرول 59.8 مليـون طـن متــرى عام 2020/2021 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــى قــدرها)  532 ، 456 ، 184 ، 406 (  جنيه  مقابل  59.1 مليــون طن عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 1.2%

·     بلغت الكميـــات المنقولـــة من الزيت الخـام والمنتجــات البتروليــة بالنـاقلات السـاحليــة المستأجرة  8.6 مليـــون طـــن عــام 2020 / 2021 بمتوسط تكلفــة نقل للطــن قدرها 98جنيه  مقابــل  7.8 مليــون طن متري  عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

·     بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى  66.7 مليار متر مكعب  منها

-                62.1 مليار متر كعب للسوق المحلى  بنسبة 93% .

-                4.6 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 7% , بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب   0.04جنيه لكل منهما جنيه  عام 2020/2021 مقابل 61.2 مليـــار متر مكــعب عام 2020/  2019 بنسبة زيادة قدرها 9%.

·     بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعى 2.7 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 30.6 مليار جنيه عام 2020/2021.

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