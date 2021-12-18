الإحصاء: 66.7 مليار متر مكعب إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 2021/2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم السبت الموافق 18 / 12 / 2021 النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2020/2021 وأهم مؤشراتها مايلى :·

الكميات المنقولة

وسائل النقل والكميات المنقولة بها بلــــغ إجمــــالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 91.2 مليون طن مترى عام 2020/2021مقابل 86.4 مليون طن مترى عــام 2019/2020 بنسبــة زيادة قدرها 5.6 % بعد استبعاد خط سوميد عام 2019/2020 والذي بلغ كميته 64.1 مليون طن متري .

· بلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 325.3 ألف طن مترى عـام 2020/ 2021 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 111جنيه مقابل 276.9 ألـف طـن مترى عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 17.5%.

· بلغـــت الكــميـات المنقولـــــــة باللـــــــوارى 22.5 مليـــــون طـــــن متــرى عـام 2020/2021 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 65 جنيه مقابل 19.2 مليــــون طن مترى عام 2019/2020 بنسبة زيادة 17.2 %.

· بلغ اجمـــالى الكميــــات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة )المنتجات البترولية ، الخــــــام ، المتكثفات ، البوتاجاز( بواسطـة خطــوط انابيـــب البتــــــرول 59.8 مليـون طـن متــرى عام 2020/2021 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــى قــدرها) 532 ، 456 ، 184 ، 406 ( جنيه مقابل 59.1 مليــون طن عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 1.2%

· بلغت الكميـــات المنقولـــة من الزيت الخـام والمنتجــات البتروليــة بالنـاقلات السـاحليــة المستأجرة 8.6 مليـــون طـــن عــام 2020 / 2021 بمتوسط تكلفــة نقل للطــن قدرها 98جنيه مقابــل 7.8 مليــون طن متري عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

· بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى 66.7 مليار متر مكعب منها

- 62.1 مليار متر كعب للسوق المحلى بنسبة 93% .

- 4.6 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 7% , بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04جنيه لكل منهما جنيه عام 2020/2021 مقابل 61.2 مليـــار متر مكــعب عام 2020/ 2019 بنسبة زيادة قدرها 9%.

· بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعى 2.7 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 30.6 مليار جنيه عام 2020/2021.