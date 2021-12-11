الإحصاء: 22.5% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال شهر سبتمبر 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم السبت، المــوافق 11 / 12 / 2021 النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.39 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 3.08 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 22.5 ٪.

ومن أهم المؤشرات مايلى:

نسب انخفاض وارتفاع بعض سلع الصادرات

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 36.6 ٪ حيـث بلغـت 3.45 مليــار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2021 مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (أسمدة بنسبة 90.2 ٪، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 57.0 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 31.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 22.6 ٪،).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (منتجات البان بنسبه 7.4 ٪ ، أقمشة قطنية بنسبة 3.1 % ، أثاث بنسبة 39.0 ٪ ، سكر مكرر بنسبة 60.3 ٪ ).

نسب انخفاض وارتفاع بعض سلع الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.2 ٪ حيث بلغت 5.84 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 24.2 ٪، بترول خام بنسبه 53.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 33.9 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.2 ٪)

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح بنسبة 30.0%،سيارات ركوب بنسبـة 22.3 ٪، فول الصويا بنسبة 21.1 ٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 40.3 ٪).