الإحصاء: التضخم في أسعار السلع يتراجع إلى 6.2%

سجلت مستويات التضخم العام لمصر 6.2% خلال شهر نوفمبر الماضي، لتتراجع بذلك عن مستويات أكتوبر 2021 والتي سجلت 7.3%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

فيما سجل التضخم الشهري لنوفمبر الماضي 0%، مقارنةً بـ 1.7% لشهر أكتوبر 2021، وبلغت قيمة التضخم الشهري لنوفمبر في الحضر 0.1% فيما وصل المعدل السنوي للتضخم في الحضر لنفس الفترة إلى 5.6%.

أسعار المواد الغذائية تتراجع في مصر خلال نوفمبر

ويرجع التحسن في مستوى التضخم الشهري، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بنسب 11% و5.1% و3.4%، على التوالي.

فيما حد ارتفاع أسعار مجموعات الزيوت والحبوب جزئياً من انخفاض أسعار المواد الغذائية، حيث سجلت ارتفاعاً بنسب 13.7 و3.2%، على التوالي.

كما سجلت الملابس والأحذية زيادة في الأسعار بلغت نسبتها 2.2% لشهر نوفمبر، فيما ارتفعت أسعار قسمي «الرعاية الصحية» و«الفنادق والمطاعم» بنسبة أقل، تصل إلى 0.8%.

وفي المقابل، واصل التضخم الأساسي صعوده على أساس سنوي، للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً 5.8% في نوفمبر 2021، مقابل 5.2% فقط في الشهر السابق.

يجدر الإشارة إلى وجود تخوفات عالمية من مستويات التضخم الحالية، خاصة مع وجود بوادر ركود اقتصادي، حتى أنَّ هناك توقعات بمواجهة الولايات المتحدة موجات تضخم مرتفعة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

التضخم بالولايات المتحدة في أعلى مستوى له منذ 40 عاما

وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أول أمس، إلى أنَّ التوقعات تشير إلى وصول مستويات التضخم في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر 2021 إلى 6.8% مسجلةً بذلك أعلى معدل لها منذ أوائل الثمانينيات، أي منذ أكثر من 40 عاماً.

كما لفت تقرير «المركزي المصري»، إلى دخول الولايات المتحدة العام الثالث من الوباء، باقتصاد مزدهر ولكن بمخاوف من الفيروس المتحور الجديد، أوميكرون، وتوابع لوباء كوفيد-19 لم تختفي بالكلية بعد.