وكيل النواب: الدول الصناعية الكبرى مسئولة عن 80% من الانبعاثات في العالم

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن 80% من الانبعاثات مصدرها الأساسي الدول الصناعية الكبرى، والدراسات تطالبهم بدفع 80% من التكلفة لحماية الدول من التغير المناخي وآثاره السلبية والحرائق وتهديد الأمن الغذائي، والتحدي اليوم هو ما دور الدول النامية ومن يتحمل هذه المساوئ.

وكيل مجلس النواب: الدول العربية والأفريقية هي الأكثر تأثرا بالتغيرات

وأضاف «أبو العينين» خلال المؤتمر العالمي لجامعة الأزهر عن المناخ، أن كل خطابات الرئيس السيسي في المؤتمرات الدولية، كانت تتحدث عن هذه الإشكالية، لأنها خطر جدا، وأكثر دول ستتاثر هي البلاد الأفريقية والعريية وستختفي دول من الخريطة.

وأشار «أبو العينين» إلى أن مؤتمر جامعة الازهر مهم جدا، ويجب أن تبلغ توصياته إلى برلمانات العالم، ليعلموا أن هناك صرخة صادرة من مصر، خاصة أنها تجهز لمؤتمر مهم في هذا الإطار، ولفت إلى أننا أمام ثورة صناعية خضراء لها تكلفة كبيرة، وبعض الأصوات تتحدث عن القروض، فلا يمكن أبدا أن الدول النامية تقترض حتى تسدد فاتورة الانبعاثات الصادرة عن الدول الصناعية الكبرى.

أبو العينين: استخدام الفحم يزيد من الانبعاثات في العالم

وذكر «أبو العينين» أنه حتى اليوم توجد دول كثيرة تستخدم الفحم، وهذا الأمر يزيد من الانبعاثات في العالم، «قضايا الاستثمار مهمة وتحتاج إلى مواجهة التغير المناخي».

وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه يمكن تحويل هذه المحنة إلى منحة وقضايا استثمارية ضخمة وقد تنقلنا إلى قيمة مضافة وكبيرة، ويجب البحث عن انطلاقة كبيرة باستخدام التكنولوجيا، موضحا أن البرلمان المصري والحكومة في برامج التنمية المستدامة وضعت رؤى، وهي الرائدة في أفريقيا برسمها رؤى المستقبل لمواجهة التحديات في المستقبل القريب والبعيد، لافتا إلى أن هناك فرص استثمارية ضخمة خلال الفترات المقبلة، مع رؤى جديدة تقلل من الانبعاثات مثل السيارات التي تسير بالكهرباء والمعدات التي تعمل دون انبعاثات.