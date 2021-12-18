بث مباشر.. انطلاق مؤتمر جامعة الأزهر حول تغير المناخ

تقدم «الوطن» بث مباشر لفعاليات مؤتمر جامعة الأزهر الدولي الثالث للتغيرات المناخية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المؤتمر ينطلق برعاية الرئيس وحضور شيخ الأزهر

وتنطلق فعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان «تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والمثقفين والشخصيات العامة والفاعلة في المجتمع.

محاور يناقشها المؤتمر

يناقش المؤتمر عددًا من المحاور ممثلة في تغير المناخ والطاقة، وتغير المناخ والصحة، ودور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، والتلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعّال، وتغير المناخ والصناعة، وتأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، وتغير المناخ والمياه، وتغير المناخ والزراعة، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، ودور القيادات الدينية في التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، ودور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية.

وتعقد جلسات المؤتمر على مدار 3 أيام من 18 إلى 20 ديسمبر 2021، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة «COP 27» الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.