انطلاق مؤتمر جامعة الأزهر لتغيرات المناخ برعاية السيسي وحضور الطيب

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة لجامعة الأزهر، تحت عنوان: «تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة»، بعد قليل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والمثقفين والشخصيات العامة والفاعلة في المجتمع.

أبرز محاور مؤتمر تغير المناخ

يناقش مؤتمر تغير المناخ، عددًا من المحاور ممثلة في تغير المناخ والطاقة، وتغير المناخ والصحة، ودور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، والتلوث وآثاره على المناخ، والتكيف الفعّال، وتغير المناخ والصناعة، وتأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والاستدامة وتغير المناخ، والحلول العملية لتغير المناخ، وتغير المناخ والمياه، وتغير المناخ والزراعة، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، ودور القيادات الدينية في التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، ودور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية.

مصر تستضيف مؤتمر «COP 27» بشرم الشيخ

وتعقد جلسات المؤتمر على مدار 3 أيام من 18 إلى 20 ديسمبر 2021، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة «COP 27» الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.