رسالة من شيخ الأزهر إلى قمة شرم الشيخ المقبلة حول المناخ

وجَّه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال كلمته في مؤتمر جامعة الأزهر «تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة»، الدعوة للقائمين على مؤتمر الأمم المتحدة بشان المناخ (COP27) المقرر انعقاده في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بأن يأخذوا في حسبانهم نداء قادة الأديان الذي وقعه شيخ الأزهر مع البابا فرانسيس، والعديد من علماء الأديان والمذاهب المختلفة في أكتوبر الماضي بالفاتيكان، والبناء على توصيات هذه القمة المهمة، والتعويل على التأثير المعنوي لقادة الأديان في التوعية بالتحديات البيئية والمناخية.

رسالة من شيخ الأزهر

وأكد الإمام الأكبر خلال كلمته أهمية تنسيق الجهود بين قادة وعلماء الأديان والقادة السياسيين، وضرورة تضافر الجهود للتوعية بشأن الأزمات البيئية والمناخية، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤتمر جامعة الأزهر «تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة» تؤكد اهتمام مصر وحرصها على القيام بمسؤوليتها وأداء دورها في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه البشرية، داعيًا الله أن يوفق مصر في استضافتها لقمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ COP27 والخروج بنتائج تحمل الخير والبشرى في الحد من تفاقم هذه الأزمة والتخفيف من حدة آثارها السلبية.

مؤتمر الأزهر تمهيد لـ COP27

وتعقد جلسات مؤتمر جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: «تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة»، على مدار 3 أيام من 18 إلى 20 ديسمبر 2021، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، انطلاقا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.