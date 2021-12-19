«سامح التركي» يكشف لـ«الوطن» كواليس تعاونه مع أوزجان دينيز: يحب العرب

كشف الفنان الشاب سامح التركي، لـ «الوطن»، كواليس مشاهده مع الفنان التركي الشهير أوزجان دينيز، حيث تشارك معه من خلال أحداث مسلسل «انتظرتك كثيراً».

سامح التركي: تجربتي مع أوزجان دينيز جميلة جداً وسعيد بالتصوير معه

تحدث الفنان سامح التركي، عن النجم الشهير أوزجان دينيز، قائلاً: «تعاملت مع أوزجان من خلال مسلسل (انتظرتك كثيراً)، فكانت تجربتي معه جميلة جداً، وسعيد بالتصوير معه، لأنه من الشخصيات المحترمة»، مشيراً إلى أن الممثل التركي الشهير، يحب العرب جداً، وعندما علم أنه مصري قام بمساعدته في الكثير من الأشياء.

سامح التركي في مسلسل جديد مع كوبيلاي آكا

وأشار الفنان سامح التركي، لـ «الوطن»، إلى أنه يُشارك في عمل جديد، مع النجم التركي الشهير كوبيلاي آكا، من خلال عمل درامي، والذي يحمل اسم «امرأة الموضة»، والذي سيتم طرحه في العام القادم 2022.

شخصية سامح التركي في مسلسل «انتظرتك كثيراً»

ويذكر أن الفنان سامر التركي، قام بشخصية الرجل المشاغب في مسلسل «انتظرتك كثيراً»، للفنان أوزجان دينيز، حيث كانت مشاهده معظمها تنحصر في أعمال الشغب في أحد السجون.

من هو الفنان سامح التركي

وتصدر اسم الفنان المصري سامح التركي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعدما شارك في 5 أعمال درامية تركية، استطاعت معظمها أن تسيطر على التريند في الوطن العربي منذ بداية عرضها، وجاء من هذه الأعمال، مسلسلي «قيامة عثمان» الجزء الثالث و«نهضة السلاجقة».

وأضاف الفنان سامح التركي، في حديث سابق له مع «الوطن»، عن بداياته الفنية في تركيا، قائلًا: «أنا المصري الوحيد الذي يمثل في تركيا حتى الآن، ولكن لدي أصدقاء من الوسط الفني في مصر، أقربهم لي هو الفنان ماجد المصري».

خطبة أروى جودة بالفنان التركي أوزجان دينيز

وكشفت الفنانة أروى جودة، من خلال عدة لقاءات تلفزيونية سابقة لها، أنه تم خطبتها من الممثل التركي أوزجان دينيز، قبل سنوات، بالتزامن مع بدايتها الفنية.

وصرحت الفنانة أروى جودة، من خلال لقاء تلفزيوني سابق لها، عن بداية تعارفها بالممثل التركي أوزجان دينيز، قائلة: «تعرفت على أوزجان دينيز في بداية مسيرتي الفنية، حيث كنت أشارك بمسابقة في تركيا وكان دينيز، يقوم بتصوير فيديو كليب في الفندق نفسه الذي أقيم فيه، ومن هنا تعارفنا».