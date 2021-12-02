الفنان سامح التركي: احترفت الفن خلال عام وشاركت في 5 مسلسلات تركية

تصدر الفنان المصري سامح التركي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما شارك في 5 أعمال درامية تركية، استطاعت معظمها أن تسيطر على الترند في الوطن العربي منذ بداية عرضها، وجاء من هذه الأعمال، مسلسلي «قيامة عثمان» الجزء الثالث و«نهضة السلاجقة».

فنان مصري يشارك في 5 أعمال درامية تركية

وكشف الفنان سامح التركي لـ«الوطن»، عن كواليس بداياته الفنية في تركيا، قائلًا: «أنا أعيش في تركيا منذ 12 عامًا، ولكني بدأت احتراف الفن منذ عام، واستطعت خلال هذا العام أن أشارك في 5 أعمال درامية تركية مع كبار النجوم الأتراك، والتي كان من أبرزهم قيامة عثمان في جزئه الثالث، ونهضة السلاجقة، وعزيز، والمغاور».

الفنان سامح التركي لديه أصدقاء من الوسط الفني بمصر

وأضاف الفنان سامح التركي، في حديثه عن بداياته الفنية في تركيا، قائلًا: «أنا المصري الوحيد الذي يمثل في تركيا حتى الآن، ولكن لدي أصدقاء من الوسط الفني في مصر، أقربهم لي هو الفنان ماجد المصري».

وأشار الفنان سامح التركي، إلى أنه واجه العديد من الصعوبات خلال مشواره الفني في تركيا، ولكن بإرادته وطموحه، استطاع أن يحقق هدفه، ويصل إلى ما يريد.

سامح التركي يستعد للمشاركة في عمل درامي جديد بمصر

وفجر الفنان سامح التركي، مفاجأة لـ«الوطن»، وهي أنه يستعد لعمل جديد في الدراما المصرية، قائلًا: «أستعد لعمل درامي جديد، ولكنه سيكون في بلدي مصر»، متابعًا: «تفاصيل هذا العمل ستكون مفاجأة قريبًا».

مسلسل «قيامة عثمان 3»

ومسلسل «قيامة عثمان 3»، بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما التركية، على رأسهم بوراك أوزجيفيت، حيث يجسد شخصية الغازي عثمان ابن أرطغرل، عائشة جول جوناي، إيمره باسالاك، أوزجه تورار، راغب سافاش، ونور الدين سونمز، ويتجاوز عدد الفنانين المشاركين في العمل 40 نجمًا.