محافظ القاهرة: وضع خطة للنهوض بصناعة الفخار بتكليف من الرئيس

أكد الدكتور خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالاستماع لأصحاب الحرفة، ووضع خطة لتوفير كافة المقومات للنهوض بصناعة الفخار ومساعدة العاملين بها.

محافظ القاهرة يلتقي أصحاب الورش

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة مع أصحاب الورش والمصانع بمدينة الفواخير؛ للتعرف على أهم المشكلات التي تواجه عمال حرفة صناعة الفخار ووضع الحلول العاجلة لها، وعمل تطوير شامل للمكان.

واستمع «عبد العال» إلى كافة مقترحات وطلبات أصحاب الورش والمصانع والعمال الذين استعرضوا جميع المشاكل التي تواجههم، وعرضوا وجهات نظرهم لتطوير الحرفة وتسويقها والحفاظ عليها، وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تدرس كافة المقترحات وتضع الإجراءات اللازمة لتنفيذها؛ بما فيها تحديد العلاقة التعاقدية بين المحافظة والعاملين بالقرية بصورة تحقق رضاءهم، وتشكيل لجنة لفحص الحالة الفنية للأفران وعمل الصيانة الشاملة لها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وإقامة مسجد، والتنسيق مع التربية والتعليم لإنشاء مدرسة فنية صناعية لتعليم الحرفة للطلاب.

كما وعد محافظ القاهرة، بالانتهاء من إدخال المرافق كاملة للمنطقة، واستكمال إدخال أفران الغاز لباقي الورش والمصانع، ودراسة استحداث آلية لتسعير الغاز، واستكمال التشطيب الداخلي للورش والمصانع، مع بحث إنشاء موقع للتسويق الإلكتروني للمنتجات وإقامة المعارض، ووضع المكان على خريطة المزارات السياحية، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة بالقرية، ودراسة عمل تأمينات اجتماعية وصحية للعاملين بها.

وأشار إلى أن أولى خطوات الاهتمام بالمكان كانت تطويره لجذب السائحين والزائرين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي الآن هو تسويق المكان ومنتجاته خاصة بعد بدء اتجاه الأنظار إليه.

ولفت «عبد العال»، إلى تشكيل مجلس أمناء لقرية الفواخير تضم العاملين بها، فضلا عن التنسيق مع وزارة السياحة لوضع الدعاية اللازمة لها لوضع المنطقة على أجندة الزيارات السياحية.

مطالبات بإنشاء مركز تكنولوجي في قرية الفواخير

كما طالب العاملون بالقرية بوجود مركز تكنولوجي داخل القرية؛ للمساهمة في عرض المنتجات؛ بهدف الحفاظ على المنافسة المحلية والعالمية.

وعقب الاجتماع، تفقد محافظ القاهرة الأماكن المقترحة لإقامة المدرسة الحرفية ومنطقة الخدمات والمسجد، كما التقى أعضاء نادي سبورتنج إسكندرية خلال زيارتهم للقرية ضمن جولة في منطقة الفسطاط، الذين أشادوا بالمجهود المبذول في إحياء الحرفة.

يذكر أن أعمال تطوير القرية المقامة على مساحة 13 فدانا تأتي في إطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، خاصة أن صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم، وكانت من المهن التي عمل بها المصريون القدماء.