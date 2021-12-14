محافظ القاهرة يفتتح حي المرج بتكلفة 27 مليون جنيه غدا

يفتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غدا، المبنى الجديد لحي المرج، بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه، في إطار الجهود التى تبذلها الدولة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة متطورة، حيث يشمل مبنى حي المرج، المركز التكنولوجي للتعامل مع المواطنين، وتقديم كل خدمات المحليات لأهالي المنطقة بشكل عصري متطور، مع إبراز كل الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجي للمواطن، وخطوات الحصول على الخدمة ورسومها، والحد من التعامل المباشر بين المواطن متلقي الخدمة، وبين مقدم الخدمة للحد من أي تجاوزات.

خدمات يقدمها الحى

ومن الخدمات التى يقدمها حي المرج، بحسب بيان لمحافظة القاهرة، استخراج تراخيص البناء، وفق اشتراطات البناء الجديدة، حيث يستقبل الحي طلبات تراخيص البناء، ثم يتم إرسالها إلى الجامعة لدراستها وفحصها، وقبلها يتقدم المواطن بطلب للحصول على شهادة صلاحية.

كما تقوم الأحياء ومن بينها حي المرج بعدة مهام، ومنها الحفاظ على أملاك الدولة، والحد من أى تعديات، وحظر البناء دون تراخيص بناء، بالإضافة إلى متابعة استعدادات موسم الشتاء، واستمرار تطهير بالوعات الصرف لاستيعاب مياة الأمطار، أيضا متابعة مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش، وفق المواعيد الشتوية للمحلات لضبط الشارع ومنع أي تجاوزات.

إجراءات وقائية يتبعها حي المرج

وفى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، تواصل أحياء القاهرة ومنها حي المرج، متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها منع دخول الموظفين والمواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقر الحي والمركز التكنولوجي، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، والحد من انتشار الفيروس.

ومن الجدير بالذكر، تشهد محافظة القاهرة، أعمال تطوير في مختلف المجالات، وطفرة فى مشروعات الإسكان البديل، لاستيعاب سكان العشوائيات، والقضاء على المناطق الخطرة وتطوير خدمات الأحياء.