الصحة تحدد الفئات العمرية المستهدفة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تستعد وزارة الصحة والسكان، لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا، مؤكدة في تقرير رسمي لها، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرة إلى أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال من عام 2014 منذ إعلان مصر خالية من المرض.

أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وتابعت الوزارة أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، تنطلق غدًا الأحد، ومن المقرر أن تستمر لمدة أربع أيام مستهدفة تطعيم 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية، لافتةً إلى وجود فرق طبية تم تدريبها على أعلى مستوى خلال الأسابيع الماضية وهذه الفرق مقسمة إلى ثابتة داخل الوحدات الصحية ومتحركة منتشرة في كل ميادين مصر في المؤسسات والشوارع والكنائس وبجوار المساجد وفي النوادي الاجتماعية.

وأكدت الوزارة حرصها على الوصول إلى القرى والنجوع والوصول إلى الأطفال المستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والذهاب من شقة إلى الأخرى داخل القرية، لافتة الي أن التطعيم في حملة التطعيم ضد شلل الاطفال سيكون باستخدام الطعم الفموي «سابين» نمط 2.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان تعريف مرض شلل الأطفال وقالت «هو مرض فيروسي شديد العدوي يغزو الجهاز العصبي»، مؤكدة أنه كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن ويصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى وينتقل عن طريق الانتشار من شخص لأخر بصورة رئيسية عن طريق البراز.

الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الاطفال

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من التطعيم في حملة التطعيم ضد شلل الاطفال، وقالت هم الأطفال المصابون بمرض نقص المناعة الأولية، الأطفال المصابون باللوكيميا، الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة أدوية السرطان والكورتيزون.