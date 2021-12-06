موانع الحصول على تطعيم شلل الأطفال.. الحملة تبدأ 19 ديسمبر

حددت وزارة الصحة والسكان موانع الحصول على تطعيم شلل الأطفال، مشيرة إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تباشر عملها اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري، من أجل رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

كما أشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد تعارض بين تطعيم شلل الأطفال، والتطعيمات الروتينية الأخرى، معلنة تسجيل آخر حالة مصابة بشلل الأطفال في مصر عام 2004، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلو مصر من المرض عام 2006.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» موانع الحصول على تطعيم شلل الأطفال، مواعيد عمل الحملة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدار الساعة.

موانع الحصول على تطعيم شلل الأطفال

ولفتت الصحة إلى أنه يمنع تطعيم الأطفال المصابين بنقص المناعة الأولية، والذين يجري علاجهم بالعلاج الكيماوي والإشعاعي، ومرضى السرطان، ومن يتم علاجه بالكورتيزون، والذين يعانون من نزلات البرد أو الرشح أو ارتفاع بدرجة الحرارة، حيث يتم تأجيل تطعيمهم لحين زوال الأعراض.

مواعيد عمل حملات تطعيم شلل الأطفال

كما أوضحت الوزارة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تباشر أعمالها اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، بكل أنحاء الجمهورية، وتتواجد الحملات في الأماكن الثابتة كالوحدات الصحية، والمراكز الطبية الحضرية، ومكاتب الصحة، ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق، ومحطات القطارات، والأتوبيس، وأمام المساجد والكنائس، ومحطات المترو والمولات، بالإضافة إلى الحملات المتحركة التي تتوجه إلى المنازل، ويجري تنفيذ الحملة من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع المحافظات، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال.