شيلونجو يطالب الإسماعيلي بمليون دولار

قرر بينسون شيلونجو مهاجم نادي الإسماعيلي، طلب تعويض أدبي من إدارة النادي قدره مليون دولار، في شكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بدعوى أن الإدارة تجاهلت علاجه وقت إصابته.

شيلونجو يشكو الإسماعيلي

وغادر شيلونجو إلى بلاده دون إخطار الجهاز الفني للدراويش، وقرر تقديم شكوى إلى فيفا لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الإسماعيلي.

الإسماعيلي يلجأ لاتحاد الكرة

وأكد مصدر مسؤول بنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أنه سيتم تقديم مذكرة لاتحاد الكرة سيتم من خلالها التأكيد على أنه كان هناك التزامًا تامًا بكل مستحقات اللاعب، وأنه غادر بلاده دون الحصول على إذن وسيتم قيد إحدى الصفقات الجديدة بدلا منه.

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