الإسماعيلي يطلب ثنائي بيراميدز مقابل شكري نجيب

كشف مصدر مسؤول بالإسماعيلي عن شرط إدارة النادي لبيع شكري نجيب مهاجم الفريق لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، مؤكدًا أنها طلبت الحصول على خدمات ناصر منسي وأحمد أيمن منصور ثنائي الفريق السماوي للموافقة على التفريط في «نجيب».

مصدر: جلسة مع شكري نجيب لمعرفة شروطه للتجديد

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «سنعقد جلسة مع اللاعب لمعرفة شروطه لتجديد تعاقده مع الإسماعيلي، وكل شيء وارد فيها سواء بالاتفاق أو الموافقة على رحيله».

وأضاف: «في حال عدم الاتفاق علي تجديد عقد اللاعب سيتم السماح للاعب بالرحيل إلي بيراميدز لرغبة إيهاب جلال في ضمه لإعجابه بقدراته الفنية في فترة تولية تدريب الدراويش في الموسم الماضي مقابل ضم ثنائي الفريق ناصر منسي وأحمد أيمن منصور لعدم اعتماد إيهاب جلال عليهما في تشكيلة بيراميدز».

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