استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الإسماعيلي والزمالك، اليوم الجمعة، باستاد الإسماعيلية، في رابع جولات بطولة الدورى الممتاز.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، لاعبي الفريقين وغرف عقد المؤتمرات والملابس وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير مباراة الزمالك والإسماعيلي، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحداث سير المباراة حتى نهايتها.

مكافآت خاصة للاعبي الإسماعيلي في حالة الفوز على الزمالك

وعلى صعيد متصل، رصد يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي مكافأة خاصة للاعبي الفريق تقدر بعشرة آلاف جنيه من نفقته الخاصة بغرض تحفيزهم للانتصار على الزمالك.

ويتطلع رئيس النادي الإسماعيلي لتحفيز اللاعبين بشكل مضاعف سعيا لحصد الفريق أول انتصار في المسابقة بعد التعثر بالجولات الثلاث الماضية.

الدراويش في معسكر مغلق

ودخل فريق الاسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، معسكر مغلقاً استعداداً لمواجهة الزمالك، المقرر لها الخامسة والنصف مساء على ستاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب «الكومي» اللاعبين بالتركيز فقط في الملعب وتجنب تشتيت الذهن وتحقيق نتيجة مميزة اعتبارا من لقاء الزمالك، ونوه رئيس النادي على أهمية إعادة رسم البسمة على وجوه الجماهير التي تساند الفريق وترغب في رؤية الدراويش يعود لسابق عهده كأحد أهم الأندية في القارة ككل.