مصرع شاب في انقلاب سيارة ببحيرة المنزلة جنوب بورسعيد

لقى شاب مصرعه غرقاً مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى بحيرة المنزلة، أثناء مرورها بطريق الحي الإماراتي، جنوب بورسعيد، وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة.

إخطار مدير أمن بورسعيد بسقوط سيارة فى بحيرة المنزلة

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من مستشفى الزهور، التابعة للتأمين الصحي الشامل، يفيد بوصول «كريم محمد»، 22 سنة، من قرية «بحر البقر»، بحي الجنوب، جثة هامدة، إثر إصابته بإسفكسيا الغرق وكدمات وكسور بالجسم، نتيجة سقوط سيارته في بحيرة المنزلة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، لاستكمال الجهات المختصة التحقيقات، لمعرفة ملابسات الحادث، وما إذا كان به شبهة جنائية من عدمه.

شهود الحادث: السيارة سقطت بسبب السرعة الزائدة

ودلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة الجنوب، وفقاً لرواية عدد من شهود الحادث، على أن سيارة ربع نقل بيضاء اللون، كان يقودها شاب، وتسير بسرعة عالية، واختل توازنها بشكل مفاجئ، وسقطت فى بحيرة المنزلة، بجوار الحي الإماراتي، جنوب بورسعيد.

وعلى الفور، اإنتقل رجال إدارة مرور بورسعيد وقوات الإنقاذ البحري، بالتنسيق مع مباحث جنوب بورسعيد، لانتشال السائق الذي فارق الحياة فور الحادث، كما تم انتشال السيارة من البحيرة، وإبعادها عن الطريق، وإعادة فتح الحركة المرورية.

يذكر أن الطريق بين بحر البقر والحي الإماراتي ضيق، وتمر عليه السيارات من الاتجاهين في طريق واحد، ويعاني من عدم رصفه وغياب الإضاءة فيه، ويطل على بحيرة المنزلة ومصرف بحر البقر، كما يتسبب في العديد من الحوادث، بسبب رعونة السائقين، والسرعة الزائدة على الطريق.