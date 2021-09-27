السيسي: بحيرة المنزلة مزرعة سمكية حية وهنصدر منها للعالم كله

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطوير بحيرة المنزلة، موضحًا: «لما دخلنا كانت محافظة بورسعيد عاوزة تستقطع حتة عشان تردمها.. أردم أراضي في البحيرة وأنا عندي أراضي في شرق بورسعيد وسيناء أقدر أبنيها؟! لأ طبعا، فقلنا لأ عشان نرجع البحيرة زي ما كانت».

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أن بحيرة المنزلة كان بها تعديات كثيرة قبل التطوير، معلقًا: «نقبل إن الناس بتوعنا تعيش كده؟! على كل حال الـ250 ألف فدان -بفضل الله سبحانه وتعالى- شارفنا على إننا نخليهم وكأنهم من 500 سنة و600 سنة، وكل اللي انتو شايفينه من حشائش وغيرها اتشال».

تكريك بحيرة المنزلة بالكامل

وتابع: «كرّكنا البحيرة بالكامل، وبقالنا 4 سنين شغالين فيها حتى تكون بحيرة المنزلة مزرعة سمكية حية، وناكل منها السمك وإحنا متطمنين 10 على 10 ونصدر منه للعالم كله والعالم كله يقول عاوزين ناكل منها، وكل ده مش بتكلفة قليلة».

افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر، نحو 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بـ5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله في بحيرة المنزلة.