مدير عام بحيرة المنزلة: إزالة 5621 تعديا على المسطح المائي

أعلن المهندس مجدي زاهر، مدير عام بحيرة المنزلة، عن الانتهاء من أعمال تطهير بحيرة المنزلة بنسبة 100% حيث تم إزالة كافة التعديات بعدد 5621 حالة تعدٍ على مساحة 25 ألف فدان، على مستوى المحافظات الثلاث «دمياط والدقهلية وبورسعيد».

مدير عام بحيرة المنزلة لـ«الوطن»: أعمال التكريك 107 مليون متر مكعب

و أضاف مدير عام بحيرة المنزلة لـ«الوطن»، أن أعمال تنمية البحيرة تسير على قدم وساق حيث بلغت أعمال التكريك 107 ملايين متر مكعب حيث تمت أعمال تكريك الجزر العلوية وحدث تحسنا تنوعيا بتغيير المياه و دخول أسماك جديدة .

وأشار «زاهر»، إلى إزالة السدود والمزارع السمكية المخالفة لقانون الصيد داخل بحيرة المنزلة علاوة على أعمال تطهير البحيرة من الغاب وورد النيل، و كذلك تطهير «الحوش»، وإزالتها كما يتم تكريك الجزر العالية فيها للوصول لعمق متر و75 سم أو مترين حتى لا يعود المخالفون من جديد، وهو ما أدى إلى إحداث تغيير بيئي متمثلا في إعادة سريان المياه حيث دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحيرة و تم فتح القنوات الشعاعية.

دخول أصناف جديدة من الأسماك و الدفع بـ 34 كراكة

وعن التغير النوعي، قال «زاهر»، إنه جرى إدخال أنواعا جديدة من الأسماك لمياه البحيرة من بينها «القاروص ،الدنيس ،البوري و الدوبارة»، ومن المقرر انتهاء أعمال التكريك في 31 ديسمبر عام 2022 .

ولفت إلى الدفع بـ 34 كراكة من شركتي التحدي والإمارات والمقاولون العرب وعدد من الشركات الوطنية ومعدات الهيئة الهندسية لإنشاء حزام آمن على حدود البحيرة حتى وصلت مساحة البحيرة إلى 250 ألف فدان حاليا صالحة للصيد الحر .