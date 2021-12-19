محمد غنيم: لدينا 17 مليون طالب وطالبة يمكنهم تغيير مصر

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، إن التعليم أهم من الصحة لأنه الباب الملكي للتنمية البشرية الثقافية والاقتصادية وجميعهم يساعدون في منظومة الصحة مثل الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرب غنيم مثالاً على ذلك قائلاً: «الأطباء في بداية كورونا اقترحوا أدوية غير مؤثرة.. وفي خلال 9 شهور وصل الباحثون إلى لقاح.. والبحث العلمي له مردود كبير على الصحة والبشرية».

اقترح بعمل مفوضية تضع استراتيجية للتعليم

وأوضح «غنيم» في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، أن مشكلة التعليم في مصر ليست جديدة، ولكنها قديمة متراكمة، كما أن التعليم حق للمواطن وفقا للدستور وليس خدمة، متابعا: «مسؤولية الحكومة توفير تعليم جيد ومجاني، ويلائم متطلبات العصر، خاصة أن مدارس الحكومة تتعامل مع الكتلة الحرجة وحجمها 17 مليون طالب وطالبة يمكنهم تغيير مصر».

وأفاد بأن المدارس تعاني من عجز المدرسين لدرجة أن بعض المدارس تعمل ثلاثة فترات، قائلاً: «بعض المدارس تعمل 3 فترات.. ولدينا عجز ربع مليون مدرس.. وفي وجود التكدس ونقص المعلمين لا نستطيع الحديث عن تطوير التعليم».

وكشف أنه تقدم باقتراح بعمل «مفوضية التعليم» لتضع استراتيجية للتعليم بإشراف رئيس الجمهورية، قائلاً: «لازم المدارس تتحسن وإعادة تأهيل الفصول المدرسين».

طريقة تطوير التعليم حاليا ممتازة لكن في مناخ غير مناسب

وعلق على منظومة تطوير التعليم حالياً، قائلا: «تطوير التعليم الحالي طريقة ممتازة في مناخ غير مناسب.. وسط نقص المدرسين وتكدس المدارس وجود 3 فترات في مدارس الحكومة».

وطالب بضرورة توفير 4% من الناتج القومي لقضية التعليم، قائلاً: «لدينا نقص كمًا وكيفًا في المدرسين، وقديما كان المدرسون مؤهلين وحاليًا يتخرجون غير مؤهلين، لأنهم يتخرجون من كليات التربية، ويجب أن نعود إلى تعيين المدرسين من خريجي كليات العلوم والرياضيات في المدارس، وليس من خريجي كليات التربية».