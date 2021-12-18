«التعليم» تعلن الشهادات غير المعادلة لطلاب المراحل التعليمية بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الشهادات غير المعادلة بالنسبة لطلاب المراحل التعليمية في الخارج، والدول التي لها شهادات معادلة، والمدارس التي لا يوجد لها شهادات معادلة في مصر، مؤكدةً أنه تم تحديد مواعيد امتحانات الطلاب في الخارج.

«الوطن» ترصد الشهادات غير المعادلة، بحسب مستندات رسمية حصلت عليها، وذلك كما في الآتي:

- السعودية: القرآن الكريم وتحفيظ القرآن والعلوم الشرعية والعربية والعلوم الاجتماعية والإدارية والمعاهد الصناعية والتربية الخاصة: «السمعي - البصري» المشروع الشامل للصف الثالث المتوسط وثانية المقررات الحديثة والثانوية الموحدة نظام الثلاث سنوات والنظام التراكمي والنظام الفصلي والمنازل وتعليم الكبار.

- الكويت: الثانوية العامة الموحدة نظام المستويات وثانوية المقررات القديمة: «التشعيب لجميع شهاجات التعليم التطبيقي والعلوم الشرعية والتربية الخاصة وتعليم الكبار والمسائي والمنازل وفصل دراسي واحد.

- العراق: النظام الإحيائي والنظام التطبيقي بالمرحلة الإعدادية «الثانوية العامة»، وجميع الشهادات الصادرة من إقليم كردستان العراق والثانوية الصناعية والزراعية والعلوم الشرعي.

- تونس: جميع الشهادات الصادرة بالمرحلة الإعدادية والثانوي.

- الإمارات: جميع الشهادات الصادرة بالمرحلة الإعدادية والثانوية «المسار العام والمسار المتقدم» والشهادات الصادرة من هيئة المعرفة والعلوم الشرعية وتعليم الكبار والمنازل.

- الأردن: الثانوية العامة «الصحي والتمريض» وتعليم الكبار والمنازل والعلوم الإنسانية والثانوية العامة «الفرع الفندقي».

- فلسطين: الشهادات الصادرة من اليونسكو والأندرو وتعليم الكبار والمنازل وشهادة الإنجاز للمرحلة الثانوية والعلوم الشرعية والعلوم الإنسانية.

- سوريا: الثانوية الصناعية والدبلوم النسوي وتعليم الكبار والمنازل الإعدادية والعلوم الشرعية.

- لبنان: جميع الشهادات الصناعية والبكالوريا بجميع فروعها وتعليم الكبار والمنازل وصفوف النقل.

- الجزائر: شهادة البكالوريا والإعدادية المهنية والمرحلة الثانوي.

- ليبيا: الصف الأول والثاني الثانوي التخصصي لجميع الشعب، والتعليم عن بعد والمنازل وتعليم الكبار والدراسة الخاصة والثانوية التخصصية نظام أربع سنوات والتعليم الحر والثانوية العامة «العلوم الطبية».

- المغرب: نظام التعليم بالنقاط والبكالوريا بجميع فروعها.

- قطر: جميع الشهادات الصادرة من المجلس الأهلة للتعليم «هيئة التقييم» ووزارة التربية والتعليم العالي لجميع المراحل.

- السودان: العلوم الشرعية ودبلوم المعلمين والتلمذة الصناعية والثانوية العامة «الفرع الأكاديمي» وتطبق شروط مكتب التنسيق.

التعليم تمنع اعتماد شهادات هذه الدول

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2013، ينص على أنه بالنسبة للطلاب العائدين والوافدين من الخارج والتحقوا بمدارس خاصة، في أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي، فلا يتم مناظرة جميع صفوف هذه الشهادة ويتم عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب، طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك بمعرفة الإدارات التعليمية التابع لها سكن هؤلاء الطلاب «شئون الطلاب والامتحانات»، وذلك للاختصاص مع الأخذ في الاعتبار شرط السن، طبقًا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014.

وأوضحت الوزارة، أن جميع الدول العربية التي تقوم بفتح مدارس لها بأي دولة أخرى، لا يعتمد بهذه الشهادات، وعلى سبيل المثال لا الحصر المدرسة السودانية بليبا، ومدرسة الملك فهد بفيينا، والمدارس الليبية والسودانية داخل جمهورية مصر العربية، لافتةً إلى أن جميع الشهادات الدولية الصادرة من خارج جمهورية مصر العربية غير معادلة.