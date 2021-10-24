محمد غنيم: عملية زرع كلية خنزير بجسم إنسان أجريت على مريض ميت إكلينكيا

علق الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم، على نجاح أول عملية زرع كلية خنزير بجسم إنسان، موضحًا أن تجربة هذه العملية تمت بالأساس على مريض يعاني بالأساس من جذع المخ، وهو ما يعني أن هذا المريض يعتبر ميت إكلينكيا بالأساس، ولكنه يحيا على أجهزة التنفس الصناعي وخلافه، كاشفًا عن خضوعه لعملية زرع كلية حنزير، ظلت في جسده لمدة 54 يومًا دون ظهور أي دلائل للرفض.

وأضاف «غنيم»، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الأحد، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن ما حدث يعتبر خطوة جيدة سيتلوها المزيد من الخطوات، لكي يبدأ العالم في استخدام هذه التقنية.

اهتمام جاد من الدولة بالبحث العلمي

وأوضح رائد زراعة الكلى في العالم، أن البحث العلمي مستمر ولا يتوقف حول العالم، ويعتبر مثل الطوبة التي توضع على مثيلاتها لبناء جدار عالي، معربًا عن تمنيه بأن يكون هناك اهتمام جاد من الدولة بملف البحث العلمي في مصر، حتى تستطيع هذه البلد أن تشارك العالم تقدمه بالعلوم الطبية والإنسانية وخلافه.

إجراءعمليات زراعة الكلى بين الأحياء فقط

وأكد أن عمليات زراعة الكلي حتى تلك اللحظة تجرى بين الأحياء فقط، موضحًا أن هناك صنفين في تلك العمليات، أولهم جائز وقانوني لطالما بين الأقارب، والثاني غير جائز وغير قانوني إذا جرى الأمر مقابل أجر مادي للتبرع.

وأشار إلى أن عدد المرضى الذين يعانون من فشل كلوي يحتاجون لعمليات زراعة كلى، ولهذا تنشط عمليات نقل الأعضاء عامة والكلى خاصة بشكل غير شرعي.