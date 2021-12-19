استقالة الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست احتجاجا على سياسة جونسون

قدم الوزير البريطاني المكلف بشؤون خروج لندن من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، السير ديفيد فروست، استقالته من منصبه احتجاجا على سياسة رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون.

وكان «فروست»، حذر في وقت سابق، من فتور طويل الأمد في العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي، إذا لم تتم تسوية الترتيبات التجارية بشأن إيرلندا الشمالية.

وكانت لندن، خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير من العام الماضي 2020.

مسؤول حكومي: «فروست» سيغادر منصبه في يناير المقبل

وقال مسؤول حكومي رفيع، إن «فروست» سيغادر منصبه في يناير المقبل بسبب استيائه من سياسة الحكومة البريطانية، فيما أشارت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» البريطانية، إلى أن الاستقالة تطور يشكل نكسة جديدة لـ بوريس جونسون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح «فروست» في خطاب إلى «جونسون»، أنه من المخيب للآمال أن يتم الإعلان عن هذه الخطة هذا المساء، وفي ظل هذه الظروف، اعتقد الوزير المكلف بشؤون «بريكست» أنه من الصواب بالنسبة له أن يكتب استقالته متنحيا بشكل فوري.

وكان على فروست، قبول تنازلات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حيث تخلت الحكومة البريطانية عن مطالبتها بمنع محكمة العدل الأوروبية من أن تكون الحكم النهائي لقواعد التجارة في أيرلندا الشمالية.

وقال فروست، في يوليو الماضي، إن لندن لن تعتمد تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الأغذية الزراعية، لحل الصعوبات في التجارة مع أيرلندا الشمالية.وحث الوزير البريطاني المكلف بـشؤون «بريكست»، بروكسل على أن تكون أكثر مرونة لإنهاء ما وصفها بحرب النقانق.

بدورها، أشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إلى أن استقالة فروست المفاجئة لحظة خطيرة أخرى لـ رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، بعد سلسلة من الفضائح وهزيمة مذلة في الانتخابات الأسبوع الماضي.