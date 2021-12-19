عاجل.. سقوط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية بوسط بغداد

استهدف قصف صاروخي المنطقة الخضراء المحصنة الواقعة وسط العاصمة العراقية «بغداد»، فجر اليوم الأحد، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن السفارة الأمريكية في العراق، أطلقت صافرات الإنذار وفعلت منظومتها الدفاعية.

وأشارت «العربية»، إلى سقوط أحد الصواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية، موضحة أن الهجوم الصاروخي على «المنطقة الخضراء»، تم من شارع فلسطين شرقي «بغداد».

وتتعرض المنطقة الخضراء، من فترة لـ أخرى، والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الأمريكية والبريطانية، إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية.