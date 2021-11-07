السلطات العراقية تعيد فتح عدد من بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد

أعادت السلطات العراقية، فتح عدد من بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من نجاة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من محاولة اغتيال فاشلة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، إن «الكاظمي» تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء بـ بغداد، مضيفة إن القائد العام لـ القوات المسلحة العراقية، لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.

الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق وزعيم التيار الصدر يدينون محاولة الاغتيال الفاشلة

وعلى إثر محاولة الاغتيال الفاشلة، أدانت الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق وزعيم التيار الصدر، محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة.