وفاة الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي زوجة الروائي جمال الغيطاني

فارقت الحياة الكاتبة الصحفية ماجدة محمود الجندي، زوجة الروائي الراحل جمال الغيطانى، حسبما أعلن نجلها المستشار محمد الغيطاني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منذ قليل.

ونعى المستشار محمد الغيطاني، والدته من خلال موقع فيسبوك قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حبيبتى وونيستى وسيدتى من سارت حياتى بدعاها، من وهبتنى الحياة صاحبة الفضل والكرم، والدتى الأستاذة ماجدة محمود الجندى حرم المرحوم جمال الغيطانى، اكتملت رسالتها وأدت الأمانة، ولم يبق لنا إلا الدعاء انتظارا للقاء يارب يجمعنا الرحمن بها فى جناته».

وماجدة الجندي هي صحفية بارزة ولدت ف مدينة المنصورة وتخرجت في إحدى المدارس الفرنسية الخاصة، وكان لها دور بارز في الأنشطة الطلابية والتحقت بكلية الأداب جامعة القاهرة عام 1971.