جمال الغيطاني.. تجليات مراسل حربي (فيديو)

في مثل هذا اليوم من عام 1945م وُلد صاحب «الزيني بركات»، مؤسس «أخبار الأدب»، وأول من رأس تحريرها، تلميذ نجيب محفوظ، والمراسل الحربي جمال الغيطاني، وذلك في محافظة سوهاج، وانتقل مع أسرته إلى القاهرة، حيث جاور الأزهر والحسين.

المراسل الحربي جمال الغيطاني ولد بمحافظة سوهاج

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جمال الغيطاني.. المراسل الحربي صاحب التجليات».

كتب الغيطاني أول قصة قصيرة له في عام 1959

ومن مكتبات «الوراقين» بدأت مسيرة قراءاته الموسوعية واستلهم من قصص القاهرة الفاطمية ميراثًا زاخرًا لازمه في قصصه وحياته طوال مسيرته، وكتب الغيطاني أول قصة قصيرة له في عام 1959م وهو في الرابعة عشرة من عمره وهي التجربة التي طوّرها حتى أصبح صاحب مشروع روائي فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالمًا روائيًا لعب فيه أستاذه نجيب محفوظ دورًا أساسيًا لبلوغه هذه المرحلة مع إطلاعه الموسوعي على الأدب القديم وساهم في إحياء الكثير من النصوص العربية المنسية وإعادة اكتشاف الأدب العربي القديم بنظرة معاصرة جادة.

استبدل الغيطاني عمله ليصبح مراسلًا حربيًا لمؤسسة أخبار اليوم

وفي عام 1969 استبدل الغيطاني عمله ليصبح مراسلًا حربيًا لمؤسسة «أخبار اليوم»، وفي عام 1974 انتقل للعمل في قسم التحقيقات الصحفية وبعد 11 عامًا في 1985م تمت ترقيته ليصبح رئيسًا للقسم الأدبي بـ«أخبار اليوم»، وأسس الغيطاني جريدة أخبار الأدب في عام 1993 حيث شغل منصب رئيس التحرير حتى رحيله في عام 2015 بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.