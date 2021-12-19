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السفارة الأمريكية ببغداد تفعل منظومة «سيرام» بعد هجوم صاروخي.. فيديو

خلية الإعلام الأمني: استهداف «المنطقة الخضراء» بـ صاروخي كاتيوشا.. صور

كتب:

حسن رمضان
03:27 ص | الأحد 19 ديسمبر 2021
السفارة الأمريكية في العراق

السفارة الأمريكية في العراق

فعلت السفارة الأمريكية في «بغداد»، فجر اليوم الأحد، منظومة الدفاع الجوي «سيرام» بعد وقوع محاولة هجوم صاروخي، استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد».

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، أشارت في وقت سابق إلى سقوط أحد الصواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية، موضحة أن الهجوم الصاروخي، تم من شارع فلسطين شرقي «بغداد».

ونشرت حسابات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقاطع فيديوهات متعلقة بتفعيل السفارة الأمريكية لمنظومة الدفاع «سيرام».

 من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الامني في العراق، في وقت لاحق، استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة «بغداد» بصاروخي كاتيوشا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

أضرار بـ سيارتين مدنيتين جراء سقوط صاروخ كاتيوشا قرب ساحة الاحتفالات

وقالت الخلية الأمنية، في بيان، إن «المنطقة الخضراء» تعرضت الى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، موضحة أنه تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة «سيرام» الأمريكية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب بأضرار بسيارتين مدنيتين.

وأشارت خلية الإعلام الأمني في العراق، إلى أن القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق.

 من جانبها، نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، صورا لآثار استهداف المنطقة الخضراء بصاروخي كاتيوشا.

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