السفارة الأمريكية ببغداد تفعل منظومة «سيرام» بعد هجوم صاروخي.. فيديو

فعلت السفارة الأمريكية في «بغداد»، فجر اليوم الأحد، منظومة الدفاع الجوي «سيرام» بعد وقوع محاولة هجوم صاروخي، استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد».

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، أشارت في وقت سابق إلى سقوط أحد الصواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية، موضحة أن الهجوم الصاروخي، تم من شارع فلسطين شرقي «بغداد».

Sirens activated at U.S. embassy in Baghdad- SabereenNews pic.twitter.com/2zlJKNYk72 — Suribelle (@Suribelle1) December 18, 2021

ونشرت حسابات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقاطع فيديوهات متعلقة بتفعيل السفارة الأمريكية لمنظومة الدفاع «سيرام».

Video shows the C-RAM air defense system from the U.S. embassy in Baghdad intercepting incoming rockets. pic.twitter.com/jWEZSEJyV6 — IntelOmarion (@IntelOmarion) December 19, 2021

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الامني في العراق، في وقت لاحق، استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة «بغداد» بصاروخي كاتيوشا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

U.S. embassy in Baghdad has activated its C-RAM air defense after a rocket attack attempt took place. #Iran backed militias have been absent from these attacks for over a month now. pic.twitter.com/CGdhUSUzfv — IntelOmarion (@IntelOmarion) December 19, 2021

أضرار بـ سيارتين مدنيتين جراء سقوط صاروخ كاتيوشا قرب ساحة الاحتفالات

وقالت الخلية الأمنية، في بيان، إن «المنطقة الخضراء» تعرضت الى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، موضحة أنه تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة «سيرام» الأمريكية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب بأضرار بسيارتين مدنيتين.

The U.S. Occupation being told to Take cover at the U.S. “embassy” in the Green Zone In Baghdad, Iraq pic.twitter.com/M9xa8N1nRz — Suribelle (@Suribelle1) December 19, 2021

وأشارت خلية الإعلام الأمني في العراق، إلى أن القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق.

من جانبها، نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، صورا لآثار استهداف المنطقة الخضراء بصاروخي كاتيوشا.