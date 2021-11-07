استقرار الأمن في المنطقة الخضراء بعد ساعات من محاولة اغتيال الكاظمي

استقرت الأوضاع الأمنية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد»، التي تضم مبان حكومية وسفارات أجنبية، وذلك بعد ساعات من الأحداث التي شهدتها المنطقة من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وما تلاها من انتشار أمني مكثف في المنطقة.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، إن الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء، مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، قيام القوات الأمنية بإجراءات حفظ النظام.

وكان مسؤولون أمنيون في العراق، قالوا في وقت سابق، إن الكاظمي قد نجا من محاولة اغتيال، فيما قال مسؤولان حكوميان إن منزل الكاظمي تعرض لانفجار واحد على الأقل.

وفي وقت لاحق، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة «بغداد»، من دون أن يصاب بأي أذى.

دوي صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء في بغداد

وقال دبلوماسيون غربيون متمركزون في المنطقة الخضراء، إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار في المنطقة، كما دوت صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

من جانبه، أشار مصدر أمني، إلى انتشار عدد كبير من القوات الأمنية في المنطقة ومحيطها عقب الهجوم، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأكد الكاظمي في وقت لاحق، سلامته من محاولة الاغتيال، وكتب على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه بخير، داعيا إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع من أجل العراق.

وكان الكاظمي، رئيس المخابرات السابق، أدى اليمين الدستورية لتولي منصب رئيس الوزراء في مايو 2020.