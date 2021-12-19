تشييع جنازة الكاتبة ماجدة الجندي زوجة الراحل جمال الغيطاني بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة

أعلن السفير محمد الغيطاني نجل الكاتب جمال الغيطاني، موعد صلاة الجنازة على والدته الراحلة الكاتبة ماجدة الجندي التي توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال نجل «الغيطاني»، إن صلاة الجنازة على والدته الراحلة بعد صلاة ظهر اليوم في جامع السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائلة على اوتوستراد المعادي.

وأعلن «الغيطاني»، خبر رحيل والدته الكاتبة والصحفية، ورفيقة درب الكاتب الراحل جمال الغيطاني عبر «فيس بوك»، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى حبيبتي وونيستي وسيدتي من سارت حياتي بدعاها من وهبتني الحياة صاحبة الفضل والكرم والدتي الأستاذة ماجدة محمود الجندي حرم المرحوم جمال الغيطاني».

وتابع: «اكتملت رسالتها وادت الأمانة ولم يبق لنا إلا الدعاء انتظارًا للقاء يا رب يجمعنا الرحمن بها في جناته، صلاة الجنازة في جامع السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر والدفن بمقابر العائلة على اوتوستراد المعادي، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها وادخلها جناتك يا رب وانس وحدتها واجمعنا بها جناتك، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، نسألكم الدعاء ولا آرانا الله مكروها في عزيز لديكم».

من هي ماجدة الجندي؟

ماجدة الجندي هي صحفية بارزة كاتب تكتب مؤخرًا في صحيفة الأهرام، كما كانت ضمن كتاب «الوطن»، وولدت في مدينة المنصورة وتخرجت في إحدى المدارس الفرنسية الخاصة، وكان لها دور بارز في الأنشطة الطلابية والتحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1971.

والراحلة هي زوجة الكاتب الكبير جمال الغيطاني الذي مرت منذ شهرين الذكرى السادسة على رحيله، حيث رحل الغيطاني في 18 أكتوبر 2015، بعد تجربة ثرية من العطاء في عدة مجالات أبرزها الصحافة والكتابة الأدبية، حيث عمل الراحل مراسلا حربيا من الجبهة في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، كما أسس صحيفة «أخبار الأدب»