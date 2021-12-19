أفراح التتويج بكأس العرب تتحول لجنازة.. الجزائر تشهد حوادث أليمة أثناء الاحتفالات

حتفالات عارمة شهدتها مدن الجزائر عقب تتويج منتخبها ببطولة كأس العرب المقام في قطر للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب التونسي، إلاّ أنّ حالة البهجة الصاخبة تحولت إلى حزن عارم خيّم على عدد من المنازل وذلك عقب وقوع حوادث وصفت بالأليمة، توفي خلالها شاب وطفل، جرّاء الاحتفالات والاحتفاء بمنتخب البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة «النهار» الجزائرية.

سقوط شاب من شاحنة ودهس طفلين

وفي تفاصيل الحوادث، لقي شاب قاصر يبلغ من العمر 17 عاماً، مصرعه، حيث سقط أثناء احتفاله بالفوز من أعلى شاحنة بحي الانتصار وسط مدينة غليزان، ولفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، كما لقي طفل مصرعه وأصيب آخر، إثر دهسهما من طرف سيارة بالمدينة الجديدة بليل بالأغواط، كانت تسير بسرعة جنونية أثناء الاحتفال، ليتم نقل الطفلين على الفور إلى المستشفى.

فوز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي

وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم «قطر 2021» بعد فوزه على نظيره التونسي 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب «البيت» المونديالي.

الجزائر تشهد عدد كبير من الحوادث المرورية

وفي سياق آخر شهدت الجزائر حوادث مرورية أودت بحياة الكثيرين، ويشار إلى أنّ الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أكتوبر الماضي، لقي 36 شخصًا حتفهم وأصيب 1631 آخرون بجروح جراء 1314 حادث مرور وقع على مستوى عدة ولايات، وذلك بحسب حصيلة للحماية المدنية.

وبشكل إجمالي بلغ عدد ضحايا حوادث المرور في الجزائر خلال الـ 8 أشهر الأولى من سنة 2021، 2260 قتيلاً و 22018 جريحاً، حسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، ويتوزع عدد ضحايا حوادث المرور خلال ذات الفترة على فئات عمرية مختلفة منها فئة أقل من 5 سنوات التي توفي منها 148 طفلاً.