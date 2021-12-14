الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون»، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيل الأردن أول إصابتين بهذا المتحور الجديد.

الإصابة لرعية أجنبي وصل الجزائر يوم 10 ديسمبر

وذكر معهد باستور الجزائر أن الإصابة تم رصدها لدى رعية أجنبي وصل إلى الجزائر في 10 ديسمبر، حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني في مطار هواري بومدين بالعاصمة، أكدت نتائجه إصابته بمتحور أوميكرون.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، أمس الإثنين، إن أوميكرون الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل خطرا عالميا كبيرا مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات، لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.

وأوضحت المنظمة أنه ما زال من غير الواضح إلى أى مدى يمكن أن يكون أوميكرون أقل ضراوة من المتحورات الأخرى.

وكانت الأردن قد سجلت الجمعة الماضي أول إصابتين بمتحور أوميكرون، وأعربت مصادر صحية أردنية عن توقعات باحتمال اكتشاف حالات جديدة مصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»،.

ليست هناك دولة محصنة من دخول المتحور أوميكرون

وقال بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن إنه ليست هناك دولة محصنة من دخول المتحور أوميكرون إليها، مضيفا أنه قد يتم اكتشاف حالات جديدة من أوميكرون في المملكة الأردنية.

وأعلنت تونس، يوم الجمعة السابق، تسجيل أو إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لشاب قادم من إحدى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على متن رحلة من إسطنبول «تركيا»، حسبما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وقال هاشمي الوزير، مدير معهد باستور تونس، إنه تم التأكد من تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون بعد صدور نتيجة التقطيع الجيني التي أنجزها معهد باستور لعينة مصابة بفيروس كورونا تعود لمسافر من بلد في أفريقيا جنوب الصحراء وصل إلى تونس عبر طائرة قادمة من إسطنبول في «تركيا».