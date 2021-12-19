الرئيس التونسي بعد خسارة منتخبه نهائي كأس العرب: الروح أهم من الانتصار

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، رسالة إلى المنتخب الوطني لبلاده عبر مداخلة هاتفية مع الشباب والرياضة، ومدرب «نسور قرطاج»، وذلك بعد انتهاء منافسات كأس العرب 2021، والتي أقيمت في قطر.

قيس سعيد يتمسك بالروح العالية

وأشاد رئيس تونس خلال تواصله مع وزير الشباب والرياضة ومدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، بالتمسك بروح الانتصار العالية والعطاء المتميز للاعبين طيلة المباراة، معتبرًا أن ذلك أهم من الانتصار وفقًا لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء».

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أثنى قيس سعيد، على الصورة التاريخية التي عكست الروح الأخوية التي سادت بين المشجعين في المدرجات، وبين اللاعبين في الميدان.

رئيس تونس يطالب باستمرار الأداء

وأعرب الرئيس التونسي، خلال البيان، عن تقديره للأداء الذي قدمه المنتخب التونسي لكرة القدم منذ بداية البطولة التي نظمتها دولة قطر وكذلك المرتبة المتقدمة التي أحرزها منتخب تونس، في كأس العرب، حاثا عناصر المنتخب الوطني على مواصلة العطاء والمزيد من التشبع بعقلية الانتصار.

الجزائر تقتنص لقب بطل العرب

واقتنص المنتخب الجزائري لقب كأس العرب لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره التونسي بهدفين مقابل لاشئ، بعد وقت إضافي في قمة مثيرة أمام أكثر من 60 ألف متفرج في ستاد البيت بالخور في قطر.

وخلال الوقت الإضافي من المباراة، سدد أمير سعيود كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من بغداد بونجاح، افتتح بها هدفي الخضر في الدقيقة 99.

وأضاف اللاعب ياسين براهيمي، الهدف الثاني لمنتخب الجزائر، قبل انتهاء الوقت المحتسب بدل الضائع للمبارة، عقب خروج حارس مرمى تونس معز حسن من مرماه للمشاركة في ركلة ركنية لترتد الكرة إلى اللاعب الجزائري الذي انطلق من قبل منتصف الملعب نحو المرمى الخالي.