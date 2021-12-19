سبب وفاة ماجدة الجندي زوجة الراحل جمال الغيطاني

غيب الموت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، زوجة الكاتب الراحل جمال الغيطاني، الذي رحل قبل ست سنوات، وماجدة الجندي صحفية ورئيس القسم الأدبي في جريدة الأهرام، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، كما كانت الراحلة أحد كتاب «الوطن».

وحسبما أعلن السفير محمد الغيطاني، نجل الراحلة، فستشيع صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفسية، وسيدفن الجثمان في مقابر العائلة على اوتوستراد المعادي.

سبب وفاة الكاتبة ماجدة الجندي

وفي السنوات الأخيرة أصيبت ماجدة الجندي بالسرطان، وكانت تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أنها لم تتمكن من حضور جنازة الكاتب الراحل جمال الغيطاني الذي رحل في 18 أكتوبر 2015، حيث شيعت جنازة «الغيطاني» آنذاك من مسجد السيدة نفيسة أيضا، وفي غياب زوجته ماجدة الجندي، والتي لم تتمكن من الحضور بسبب المرض.

يشار إلى أن ماجدة الجندي ولدت في المنصورة ودرست في مدرسة خاصة للغة الفرنسية، حيث نشطت في الانتخابات الطلابية. في عام 1971، التحقت بكلية الأداب، جامعة القاهرة. بدأت في العمل الصحفي منذ أول سنوات دراستها بالجامعة وذلك ككاتبة في مجلة روز اليوسف. وقد ظلت تعمل في روز اليوسف لأكثر من عقدين، في قسم «أفيش» المختص بصور من الحياة في نهاية المجلة.

حياتها مع الغيطاني

تعرفت على زوجها الكاتب الراحل جمال الغيطاني خلال عملهما على تغطية حرب الاستنزاف ومن ثم حرب أكتوبر 1973، ونشأت بينهما قصة حب وتزوجا بعد تخرجها من كلية الآداب عام 1975، وأنجبت منه نجلتهما «ماجدة» وابنها السفير محمد الغيطاني.

وخيمت حالة من الحزن على رحيل الكاتبة، ونعاها أصدقاؤها، وقال الدكتور حاتم حافظ، الأستاذ بأكاديمة الفنون: «لحقت الأستاذة ماجدة الجندي برفيق عمرها الأستاذ جمال الغيطاني.. رحيل جديد لأستاذة كبيرة وإنسانة جميلة وكريمة رحمة الله عليها كانت نعم الأهل طوال فترة مرض إيمان وخالص العزاء للصديقة الغالية ماجدة أدعو لها بالصبر».

ودون الكاتب حسن عبدالموجود عبر «فيسبوك»: «خبر حزين وصعب، الأستاذة العظيمة ماجدة الجندي في ذمة الله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبرنا جميعا صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر».