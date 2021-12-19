ارتفاع ضحايا إعصار «راي» المأساوي في الفلبين إلى 75 قتيلا (فيديو)

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، بعد نحو ثلاث أيام من إعصار «راي»، ارتفاع الضحايا إلى 75 على الأقل.

ارتفاع ضحايا إعصار «راي»

وقال حاكم جزيرة بوهول السياحية، آرثر ياب، عبر حسابه الشخصي على موقع «الفيسبوك»، إن 49 شخصا لقوا مصرعهم، وفقدان 10 آخرين في المنطقة، لتصل إجمالي الحصيلة الموقتة للضحايا إلى 75 قتيلاً، مضيفا أنه ما زالت الاتصالات مقطوعة فتواصل معهم ما يقرب من 21 فقط رئيس بلدية من أصل 48.

فرار المواطنين من منازلهم

وفي الخميس الماضي، اضطر أكثر من 400 ألف شخص إلى ترك منازلهم ومحلاتهم التجارية والمنتجعات السياحية، بسبب الإعصار «راي»، حيث أدى إلى انقطاع في التيار الكهربائي والاتصالات في الكثير من المناطق، كما دمر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع الأشجار وهدم المباني.

إعصار «راي»

ووفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية، فإنّ الإعصار «راي» الذي ضرب جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس الماضي كان إعصارا فائق القوة إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومترا في الساعة، وتراجعت سرعة هذه الرياح إلى 150 كيلومترا في الساعة، الجمعة، مع تقدم الإعصار في الأرخبيل حيث خلف أضرارا جسيمة.

جهود الدولة في عمليات البحث والإنقاذ

وقال المتحدث الرسمي باسم وكالة الكوارث الوطنية، مارك تيمبال، خلال الأيام الماضية، إن أكثر من 18 ألف عسكري وشرطي وعنصر من خفر السواحل وفرق الإطفاء سينضمون إلى جهود البحث والإنقاذ في أكثر المناطق تضررا داخل البلاد.

وصرح مسؤول الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفلبين، ألبرتو بوكانيغرا، أن هذه العاصفة هي واحدة من أعتى العواصف التي ضربت الفلبين في شهر ديسمبر خلال العقد الأخير، معربا عن قلقه الشديد عن المشاهد التي ترد له بشأن العاصفة وأضرارها.