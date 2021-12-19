البنوك الأعلى سعر لشراء العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، استقرارا اليوم الأحد 19 ديسمبر، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك وشركات الصرافة، كما شهد استقرارا خلال الشهر الجاري بدون أي تغيير وسط وفرة في المعروض.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر

وسجل الدولار أعلى سعر له عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 3 بنوك، منها البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي.

كما استقر سعر الدولار في 3 بنوك عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك الأهلي المتحد.

فيما سجّلت العملة الخضراء 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنوك «كريدي أجريكول، وعودة والمشرق، والتنمية الصناعية، وأبو ظبي التجاري، وHSBC، وبلوم وقطر الوطني والبركة وأبو ظبي الأول، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والكويت الوطني وفيصل الإسلامي».

أدنى سعر لصرف الدولار

وسجل الدولار أدنى سعر صرف دولار أمام الجنيه في مصر عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنك مصر والبنك الأهلي.

أعلى سعر لشراء اليورو

كما سجل اليورو أعلى سعر للشراء عند 18.86 جنيه في بداية التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة، في البنك التجاري الدولي cib.

أعلى سعر لشراء الجنيه الإستراليني

وسجل الجنيه الإستراليني اليوم الأحد، أعلى سعر للشراء في البنك التجاري الدولي عند 21.38 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

بينما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 3 بنوك اليوم الأحد 19 ديسمبر، وهي «مصر - الأهلي المصري - الأهلي المتحد»، وذلك عند 4.18 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

أما الدرهم الإماراتي فسجل أعلى سعر للشراء في بنوك «مصر، كريدي أجريكول، بلوم، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، hsbc».