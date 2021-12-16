تعرف على سعر الدولار اليوم قبيل «إعلان المركزي» لسعر الفائدة

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، استقرارًا سعريًا، أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، بدون تغيير.

ويأتي هذا الاستقرار للأسبوع الـ15 في كافة البنوك وشركات الصرافة.

وترصد «الوطن» سعر الدولار قبيل إعلان البنك المركزي عن سعر الفائدة، على النحو التالي:

أعلى سعر لشراء وبيع الدولار حاليا

سجلت بنوك الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، أعلى سعر لشراء وبيع الدولار، ليباع بنحو 15.76 جنيه، مقابل 15.68 جنيه للشراء.

وجاء في المرتبة الثانية بنوك «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد» للبنوك الأعلى سعرًا، لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.76 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء.

وجاءت بنوك «كريدي أجريكول، والبركة، وبلوم، والعربي الأفريقي، وقناة السويس مصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، وhsbc، وقطر الوطني» لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار مقابل الجنيه، ليباع بسعر 15.76 مقابل 15.66 جنيه للشراء.

الدولار يسجل أدنى سعر أمام الجنيه

فيما سجل سعر الدولار أدنى سعر له أمام الجنيه عند 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر والبنك الأهلي المصري اليوم الخميس 16 ديسمبر.

بدوره، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسباب استقرار الجنيه المصري أمام الدولار ترجع للموارد الدولارية منها الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس، وكلها مصادر دولارية تضاعفت خلال الفترة الماضية.

تراجع الاستيراد بنسبة 40%

وأوضح، رئيس الشعبة، أن هناك تراجعًا في الاستيراد بنسبة 40%، بسبب ارتفاع أسعار الشحن وزيادة حدة الركود في السوق المحلي، فضلا عن الإجراءات والضوابط والشروط الاستيراد، التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية تسببت في تحجيم الواردات، بل ودفعت العديد من الشركات العاملة في مجال الاستيراد إلى الخروج من السوق بسبب عدم قدرتها على استيفاء تلك الشروط.

وأشار «شيحة»، إلى خرج ما يقرب من 50% من الشركات العاملة في الاستيراد، من السوق، متوقعًا تثبيت سعر الفائدة؛ ما يساعد على هدوء الأسعار واستقرار الأسواق.