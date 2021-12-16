فقدت 6% خلال يوم واحد.. سعر الليرة التركية يتراجع أمام الدولار اليوم

تراجع سعر الليرة التركية للمرة الثانية خلال اليوم الخميس 16 ديسمبر أمام الدولار، وعدد من العملات الأجنبية فور قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي.

أسباب تراجع الليرة للمرة الثانية

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة الأساسي الريبو اليوم الخميس لأجل أسبوع واحد، بنحو 100 نقطة أساس إلى 14% فقط، بعدما كان قد قام المركزي التركي بخفض الفائدة بنحو 500 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي رغم التضخم التركي المرتفع بالفترة الماضية.

وساهم هذا القرار من قبل المركزي التركي في انهيار جديد لليرة التركية لمستويات قياسية تاريخية مجددا، حيث ارتفع الدولار أمام الليرة بنسبة 6% تقريبا لتسجل الليرة 16.48 دولار منذ قليل خلال يوم.

وهو الأمر الذي أدى إلى خروج الرئيس التركي لإلقاء بيان هام في محاولة منه لامتصاص غضب المواطنين الأتراك، وتخفيف حدة آثار التضخم القياسي الذي تشهده البلاد تزامنا مع قرارات المركزي التركي بخفض معدلات الفائدة.

وتنشر «الوطن» التعاملات اليومية الليرة التركية أمام العملات الأخرى: «الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني».

وتراجعت أسعار الليرة التركية، أمام 6 عملات أجنبية، تراجعًا كبيرًا على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

شهد سعر الليرة التركية تراجعًا قياسيا أمام الدولار الأمريكي، ليباع الدولار بسعر 16.48 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، ارتفاعًا ليباع بـ17.66 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الجنيه الاسترليني

بيع الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية بسعر 20.68 ليرة تركية.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، اليوم الخميس 16 ديسمبر، سعر 13.68 ليرة تركية.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

سجل الفرنك السويسري، نحو 16.82 ليرة تركية.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

ارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بـ243 ليرة تركية.