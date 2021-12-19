السيطرة على حريق نشب في ورشة نجارة بطوخ دون خسائر بشرية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب في ورشة نجارة بقرية زاوية بلتان في مركز طوخ بالقليوبية، دون خسائر بشرية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته.

نشوب حريق في ورشة بطوخ

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق في ورشة نجارة في قرية زاوية بلتان بالقليوبية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية ومنع امتداداه للأماكن المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في ورشة نجارة باسم محمد فوزي السيد الجبالي، مقيم بزاوية بلتان التابعة للوحدة المحلية ببلتان مركز طوخ، حيث أُخطر مركز شرطة طوخ بالواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح.

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق القناطر

في سياق متصل، أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي اليوم لفحص حريق نشب بورشة للأثاث بقرية شلقان بالقناطر الخيرية، دون خسائر بالأرواح أو إصابات، وحُرر محضر بالواقعة بعد أن سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على الحريق أمس.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بورشة السلام للأثاث المكتبي ملك «عادل.إ.إ»، بكفر الحارث بشلقان التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت النيابة التحقيق، وانتداب المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق لبيان أسباب نشوبه.