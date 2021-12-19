القاهرة تستقبل المجموعة الثالثة من مصابي الثورة السودانية لتلقي العلاج

في ظل المبادرة التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة السودانية، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، غادرت أمس السبت، الدفعة الثالثة من مصابي ثورة ديسمبر السودانية إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لتلقي العلاج، حيث كان رئيس مجلس القيادة قد تكفل بعلاجهم على نفقة القوات المسلحة، ويذكر أنّ أول دفعة من المصابين قد تم استقبالها في القاهرة في شهر مارس الماضي.

الجيش السوداني يعلن مبادرة لعلاج مصابي الثورة

وفي هذا السياق قال أحد مصابي الثورة السودانية ويدعى موفق أبو عبيدة والذي تحدث بالنيابة عنهم، إنّ مبادرة الجيش بشأن علاج المصابين خالصة لوجه الله ولا يريدون منها جزاءاً أو شكراً، مضيفاً أن الدليل على ذلك أن الجيش لم يطلب منهم كمصابين كتابة تنازلات ولا مسامحة في حقهم، وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد بمطار الخرطوم، قبل ساعات قليلة من التوجه إلى القاهرة.

البرهان يتوعد بمعاقبة الخارجين عن القانون

وأشار «موفق» إلى، أنّ «البرهان» قد وجههم بتلقي العلاج ومتابعة حقهم القانوني: «قال لنا بالعربي الفصيح أتعالجوا وتابعوا حقكم بالقانون، وكل من أجرم في حقكم وحق الشعب السوداني سوف يعاقب بالقانون»، وذلك قبل مغادرة الدفعة الثالثة من المصابين إلى القاهرة.

أحد المصابين يشيد بمبادرة الجيش السوداني لعلاجهم

وأضاف «موفق» قائلاً: «أريد أن أؤكد للثوار وللكتل الثورية وغيرها من الذين يتحدثون بأن المصابين الذين ذهبوا لمبادرة الجيش باعوا دم الشهداء أننا عاضين بالنواجز على حقهم وإذا ضاع حق الشهداء والمصابين ضاعت الثورة وضاع النضال».

وتابع مخاطبا الثوار: «أريدكم جميعكم أن تضعوا أنفسكم في مكان المصابين وهم يعانون لمدة 3 أعوام خصوصًا أن ملف المصابين لا يتحمل التلاعب والمحاصصة السياسية»، معربًا عن شكره وامتنانه الشديد للمؤسسة العسكرية السودانية ممثلة في قائدها العام ومبادرته لعلاجهم.