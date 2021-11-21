عبدالفتاح البرهان: اليوم بداية تحول حقيقي بالسودان وحمدوك سيظل محل ثقة

انطلقت، قبل قليل، مراسم توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقا لما عرضته قناة إكسترا نيوز، نقلا عن التلفزيون السوداني الرسمي..

وقال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، إنه بتوقيع الإعلان السياسي اليوم سيتم تأسيس بداية تحول حقيقي بالسودان، مشددا على ضرورة أن يتم الحفاظ على التوافق بين المكونات السودانية.

وأضاف قائد الجيش السوداني، «سنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء الشعب السوداني»، مشدد على أن رئيس الوزراء السوداني حمدوك سيظل محل ثقة، وأن الاتصالات لم تنقطع مع حمدوك في أي فترة.