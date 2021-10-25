رئيس مجلس السيادة السوداني: مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي

أعلن رئيس المجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في السودان، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأضاف البرهان، في كلمة له، أن ما يمر به السودان بات خطرًا حقيقيًا، قائلًَا: «مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة».

كما أعلن البرهان، تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.