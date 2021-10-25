رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس مجلس السيادة السوداني: مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي

وتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية 

كتب:

سحر المكاوى
12:30 م | الإثنين 25 أكتوبر 2021
رئيس مجلس السيادة السودانى

رئيس مجلس السيادة السودانى

أعلن رئيس المجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في السودان، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأضاف البرهان، في كلمة له، أن ما يمر به السودان بات خطرًا حقيقيًا، قائلًَا: «مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة».  

كما أعلن البرهان، تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

اقرأ المزيد:

الجامعة العربية تعرب عن قلقها لتطورات الأوضاع في السودان

جهود أمريكية لحل الأزمة في السودان

«البرهان» يشيد بموقف واشنطن الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان

البرهان: المخابرات السودانية ستظل شوكة تتكسر عندها مؤامرات الإرهابيين