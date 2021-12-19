وفد مجلس الدولة يزور قناة السويس بمشاركة القاضيات الجديدات

ترأس المستشار محمد حسام الدین، رئيس مجلس الدولة، وفد رفيع المستوى لعدد من قاضيات وقضاة مجلس الدولة لزيارة هيئة قناة السويس ومشروع أنفاق القناة، وذلك بحضور كل من المستشار عادل عزب، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار طه عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.

رئيس قناة السويس يستقبل الوفد

وكان في استقبال الوفد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حيث قام الوفد بجولة ميدانية بالهيئة والمجرى الملاحي للقناة، تم خلالها استعراض تفصيلي لنظام العمل وإدارة عملية عبور السفن والحاويات، وكذلك الأهداف الاستراتيجية لمشروع توسعة القناة، من إنشاء قناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية، بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، بما يؤدي إلى خفض تكلفة الرحلات البحرية.

كما يشمل زيادة معدلات الأمان الملاحي بإيجاد قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند وقوع أي حادث طارئ، وكذلك تقليل الانحناءات بالمجرى الملاحي، بما يسهم في رفع درجة ترتیب وتصنيف قناة السويس، وزيادة الطلب على استخدامها كممر ملاحي رئيسي عالمي في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.

زيادة القدرة التصريفية لقناة السويس

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى ما تحقق فعلا من زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية باليوم مقارنة بحوالي 77 سفينة باليوم في السابق، وتحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين، مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة فقط بدلا من 18 ساعة.

رئيس مجلس الدولة يؤكد سعادته بالزيارة

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الدولة عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، والتي تأتي في إطار اهتمام إدارة المجلس بزيادة الوعي لدى قاضيات وقضاة المجلس بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما يتماشى مع الخطة العامة لرفع كفاءة القاضي الإداري بمجلس الدولة وإلمامه بما يدور في الوطن وآخر المستجدات، فضلا عن أهمية مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الإنفاق على الأمن القومي المصري.

زيارة القاضيات الجديدات لقناة السويس لأول مرة

كما أعرب عن سعادته بوجود القاضيات الجديدات في هذه الزيارة لأول مرة، واللاتي تفضل رئيس الجمهورية بتعيينهن في مجلس الدولة، كما أعرب عن تقديره العميق للفريق أسامة ربيع، وفريق العمل المشارك في إنجاح هذا المشروع الضخم بكافة جوانبه والوصول به إلى الغايات المرجوة، بحسب الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤيتها المستقبلية في ظل الجمهورية الجديدة.

وتوجه رئيس مجلس الدولة بالشكر والامتنان للجهد الملموس في إعداد وتنظيم واستقبال هذه الزيارة، التي تأتي كأحد حلقات التعاون الوثيق بين مجلس الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة ومنها هيئة قناة السويس، متمنيا للجميع التوفيق والسداد لما فيه خير الوطن العزيز.